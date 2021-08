Rayssa Leal é a atleta mais citada do mundo no Twitter durante as Olimpíadas de Tóquio

A ‘Fadinha’, como é conhecida a skatista de 13 anos, superou até mesmo Simone Biles, ginasta norte-americana que chegou a desistir de cinco finais para cuidar de sua saúde mental

Wander Roberto/COB Rayssa Leal durante a final do skate street nos Jogos Olímpicos de Tóquio



O Twitter divulgou nesta segunda-feira, 9, que a brasileira Rayssa Leal, medalhista de prata no skate street dos Jogos de Tóquio, foi a atleta mais citada no mundo na rede social durante as Olimpíadas. A “Fadinha”, como é conhecida a skatista de 13 anos, superou até mesmo Simone Biles, que chegou a desistir de cinco finais para cuidar de sua saúde mental. A maranhense ficou na liderança do ranking, à frente da ginasta norte-americana. Neeraj Chopra, primeiro indiano campeão olímpico no atletismo, aparece em terceiro. Kim Yeon-koung, destaque da seleção feminina de vôlei da Coreia do Sul ao se tornar a primeira jogadora a marcar 30 ou mais pontos em quarto partidas, ocupa o quarto posto. Greysia Polii, que ao lado de Apriyani Rahayu, foi campeã olímpica de badminton em Tóquio e pelo título ganhou cinco vacas, alguns terrenos, apartamentos e café grátis por todo o resto da vida em seu país, fecha o top 5 de esportistas mais comentados.

A plataforma também fez uma lista dos atletas mais mencionados pelos internautas brasileiros. Simone Biles é a única estrangeira no top 10 dos mais comentados do Brasil, ao ficar no sexto lugar. Além da americana e de Rayssa, líder do ranking, os outros esportistas que aparecem na relação são a ginasta Rebeca Andrade, os surfistas Italo Ferreira e Gabriel Medina, Fernanda Garay e Rosamaria, da seleção feminina de vôlei, Isaquias Queiroz, da canoagem, e Lucão e Lucarelli, do time masculino de vôlei. O vôlei, inclusive, foi o esporte mais citado na rede social em conversas sobre a Olimpíada globalmente e também entre brasileiros. O ranking nacional também conta com skate, futebol, ginástica artística, surfe, boxe, basquete, judô, tênis e atletismo.