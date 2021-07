Surfe: Gabriel Medina vence bateria e se classifica para as oitavas de final

Favorito para conquistar o ouro, brasileiro somou 12.23 pontos na quinta e última bateria da disputa masculina; mais cedo, Ítalo Ferreira também se classificou

Foto: Miriam Jeske/Comitê Olímpico Brasileiro Favorito ao ouro, Gabriel Medina venceu sua bateria e somou 12.23 pontos



Assim como o seu compatriota Ítalo Ferreira, Gabriel Medina venceu sua bateria, a quinta do dia, e se classificou para as oitavas de final do surfe nas Olimpíadas de Tóquio-2020. O brasileiro confirmou seu favoritismo e avançou na competição com um somatório de 12.23. A próxima etapa ocorrerá apenas no início da noite deste domingo, 24, a partir das 19h (7h de segundo no horário japonês). Além dos dois representantes do Brasil, também se classificaram para a sequência da disputa os surfistas Hiroto Ohhara (Japão), Kanoa Igarashi (Japão), Kolohe Andino (EUA), Lucca Mesinas (Peru), Owen Wright (Austrália), Ramzi Boukhiam (MAR) e Michel Bourez (França). Como Medina e Ítalo avançaram de forma direta, eles só enfrentarão em uma eventual final, na disputa pelo ouro. Entre as mulheres, as brasileiras Silvana Lima e Tatiana Weston-Webb disputarão, respectivamente, a terceira e a quarta baterias.