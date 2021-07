Luisa Stefani e Laura Pigossi estreiam com vitória nas duplas femininas de tênis

Brasileiras fizeram 2 sets a 0 contra as canadenses Sharon Fichman e Gabriela Dabrowski e avançam para a segunda rodada

Alexandre Castello Branco/COB Luisa e Laura estreiam com vitória em Tóquio



O Brasil abriu as duplas de tênis com vitória na madrugada deste sábado, 24. A dupla Luisa Stefani e Laura Pigossi venceram as canadenses Sharon Fichman e Gabriela Dabrowski por 2 sets a 0, parciais 7/6 e 6/4. O resultado coloca as duas na segunda rodada da competição em Tóquio. Luísa é a atual número 23 do ranking de duplistas da WTA, enquanto Laura está na 202ª colocação. É a primeira vez que as duas participam de uma edição de Jogos Olímpicos e só competiram juntas na Billie Jean King Cup (antiga Fed Cup). O Brasil também tem nas duplas masculina Marcelo Melo e Marcelo Demoliner que enfrentarão os número 1 do mundo, os croatas Pavic e Mektic. Ao todo, o Brasil tem seis tenistas em Tóquio.