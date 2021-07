Tênis: Dupla masculina perde para equipe da Croácia e é eliminada

Marcelo Melo e Marcelo Demoliner foram derrotados na estreia nos Jogos de Tóquio e deixam a busca pelo ouro

Reprodução/Instagram @cbtoficial Dupla perdeu na estreia e foi eliminada dos Jogos Olímpicos



Os brasileiros Marcelo Melo e Marcelo Demoliner foram derrotados na partida de estreia da dupla nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. A partida foi disputada na manhã deste sábado, 24, e foi válida pela primeira rodada do torneio. Os brasileiros perderam para a dupla Nikola Mektic e Mate Pavic, da Croácia, por 2 sets a 0 (7 a 6 e 6 a 4). Com isso, apenas a dupla feminina do Brasil, que derrotou as tenistas canadenses, segue viva na busca por uma medalha nos Jogos Olímpicos. Os tenistas brasileiros Thiago Monteiro e João Menezes também foram eliminados neste primeiro dia de competições. Originalmente, Marcelo Melo formaria com Bruno Soares, mas o tenista teve de ser submetido a uma cirurgia de apendicite às pressas e foi cortado da Olimpíada.