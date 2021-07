Em jogo emocionante, João Menezes perde para tenista croata e é eliminado dos Jogos Olímpicos

Brasileiro enfrentou Marin Cilic e perdeu o confronto por 2 sets a 1; próximo adversário do croata será o espanhol Pablo Carreño Busta

Reprodução/Instagram @joaomenezes12 Atleta perdeu sua partida de estreia nos Jogos Olímpicos



O brasileiro João Menezes perdeu para o tenista Marin Cilic, da Croácia, e foi eliminado na primeira fase do torneio individual masculino dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. A partida foi disputada no começo da manhã deste sábado, 24. Menezes venceu o confronto por 2 sets a 1 (7 a 6 no tie break para o brasileiro, 7 a 5 para o croata e 7 a 6 no tie break). No último set, Cilic chegou a abrir 5 a 0 de vantagem, mas viu João correr atrás do prejuízo e igualar o placar, mas o croata acabou levando a melhor no tie break. Com isso, o croata enfrentará Pablo Carreño Busta, da Espanha, que venceu Tennys Sandgren, dos Estados Unidos. Antes do jogo, o brasileiro Thiago Monteiro foi eliminado após o jogo com o alemão Jan-Lennard Struff pelo placar de 2 sets a 0.