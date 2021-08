Time Brasil não se classifica para final da ginástica rítmica

Conjunto brasileiro terminou em 12º na classificação geral, de 14 países competidores

Reprodução/ Twitter @gymnastics Grupo do Brasil teve erro grave na primeira apresentação



O Brasil se apresentou nas classificatórias da ginástica rítmica no conjunto feminino na noite desta sexta-feira, 6, e não se classificaram para a final. O time formado por Duda Arakaki, Deborah Medrado, Nicole Pricio, Geovanna Santos e Beatriz Silva terminou em 12º na classificação geral, de 14 países competidores. Na primeira prova com bola, a sequência apresentado pelo Brasil foi bem forte, mas no fim uma das bolas escapou e as meninas terminaram sem o aparelho. O erro trouxe uma nota bem abaixo do normal, com 35.450. Na segunda série, com aparelhos mistos de arco e massas, a nota foi 37.800 totalizando 73.250. Somente as oito primeiras avançavam de fase.