Izabela da Silva se classifica para final do lançamento de disco feminino

Brasil ainda teve Fernanda Martins e Andressa de Morais na prova, mas a dupla não conseguiu avançar

Reprodução/ Twitter @TimeBrasil Izabela da Silva é atual campeã mundial juvenil



O Brasil poderá disputar a final do lançamento de disco feminino na segunda-feira, às 8h (horário de Brasília). A atleta Izabela da Silva conseguiu se classificar para a decisão após realizar um lançamento de 61.52 na segunda tentativa e ver as outras concorrentes não a ultrapassando. No primeiro arremesso ela tinha feito 56.14m e no terceiro, 60.64m. Para se classificar direto, era necessário passar dos 66m. Outras duas brasileiras também participaram da prova. Fernanda Martins queimou o primeiro lançamento ao jogar na tela de proteção. Na segunda tentativa fez 57.90m e na terceira não foi bom, forçando uma ‘queimada’. Andressa de Morais queimou as duas primeiras tentativas e na terceira fez apenas 58.90m, o que não dava margem para avançar à final.

Confira AQUI o quadro de medalhas em tempo real