Tóquio 2020: Jogadores da seleção comemoram classificação para a final olímpica

Nos pênaltis, time comandado por André Jardine eliminou o México e garantiu vaga na decisão do ouro

Lucas Figueiredo / CBF Brasil sofreu, mas derrotou o México nos pênaltis



Depois de um jogo complicado, o Brasil conseguiu se classificar para a final do torneio de futebol masculino dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. O time comandado pelo técnico André Jardine empatou com o México em 0 a 0 no tempo regulamentar, mas venceu nos pênaltis por 4 a 1, garantiu mais uma medalha na modalidade e a vaga na final. Na decisão, o Brasil enfrentará a Espanha. Após o resultado sofrido, os jogadores foram às redes sociais para comemorar a classificação. O meia Bruno Guimarães, que marcou um dos gols de pênaltis, disse que a seleção estava preparada e que agora devem “fazer muito mais do que foi feito até aqui”. O atacante Reinier, responsável por converter o pênalti que fechou o placar, exaltou a atuação do colega Santos, que defendeu uma cobrança dos mexicanos. Artilheiro do Brasil nos Jogos, Richarlison também exaltou o resultado e afirmou que a seleção vai para a decisão com “muita luta”.

Confira as reações:

