Darlan Romani se classifica para a final do arremesso de peso

Em classificatória realizada no Estádio Olímpico de Tóquio, na manhã desta terça-feira, o catarinense precisou de dois lançamentos para atingir a marca de 21m31, suficiente para ir à decisão

O brasileiro Darlan Romani garantiu presença na final do arremesso de peso, marcada para a próxima quinta-feira, 5. Em classificatória realizada no Estádio Olímpico de Tóquio, na manhã desta terça-feira, o catarinense precisou de dois lançamentos para atingir a marca de 21m31, suficiente para ir à decisão. Presenciando a entrega de medalha ao compatriota Alison dos Santos, medalha de bronze nos 400 metros com barreiras, Darlan se emocionou e relembrou sua trajetória até chegar às Olimpíadas de Tóquio – ele perdeu muito peso depois de ser infectado pelo novo coronavírus.

“Emocionante ver a bandeira do Brasil subindo. Isso nos dá mais forças para continuarmos lutando. Minha esposa em especial, sei que é aniversário dela em casa, ela deve estar se acabando de chorar, ela sabe tudo que passamos esse ano… É difícil falar. Foi um susto para nós, meu irmão, mãe e eu ficamos com Covid. Mas é isso, a gente ergue a cabeça, batalha e corre atrás. Hoje é mais um passo que demos para uma final olímpica. Estou dando meus 200% lá dentro. No primeiro arremesso vacilei um pouco, poderia ter passado já, veio no segundo, mas é isso, vamos continuar focados. Torçam, mandem energias positivas, porque vamos atrás desse sonho”, declarou em entrevista ao Grupo Globo.

