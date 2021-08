Veja fotos da cerimônia de encerramento das Olimpíadas

Evento aconteceu neste domingo, 8, em Tóquio, e marcou o fim dos Jogos Olímpicos no Japão; danças, apresentações artísticas e desfile dos atletas marcaram despedida

As Olimpíadas de Tóquio 2020 chegaram ao fim. A cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos aconteceu neste domingo, 8, no Japão, durou cerca de duas horas e trouxe danças e manifestações artísticas sobre a cultura e os valores do país. Além das apresentações e solenidades de encerramento, o evento contou com a presença de atletas dos 204 países para o desfile de encerramento. A equipe brasileira foi representada por Rebeca Andrade, vencedora de um ouro e de uma prata histórica na ginástica, que foi a porta-bandeiras do país. Os Jogos de Tóquio 2020 encerram com os Estados Unidos em primeiro lugar no quadro de medalhas, sendo 39 de ouro, 41 de prata e 33 de bronze, totalizando 113 vitórias. A China ficou em segundo lugar com 88 medalhas, 38 de ouro, 32 de prata e 18 de bronze. Para o Brasil, que ficou na 12º posição, a competição também foi histórica, somando 7 medalhas de ouro, 6 de prata e 8 de bronze. Veja abaixo imagens do encerramento dos Jogos Olímpicos de Tóquio.