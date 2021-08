Com show pirotécnico na cerimônia de encerramento, Tóquio passa o bastão para Paris

Despedida transmitiu mensagem de união em tempos de pandemia; ginasta Rebeca Andrade representou o país no Estádio Olímpico

GIAN MATTIA D ALBERTO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Jogos foram encerrados neste domingo após 19 dias de competições



Tóquio se despediu neste domingo, 8, dos Jogos Olímpicos com uma cerimônia de encerramento que durou aproximadamente duas horas. A despedida, cheia de efeitos pirotécnicos e valorizando a cultura e a história do país anfitrião, procurou passar a mensagem de união em tempos de pandemia. “Os Jogos nos proporcionaram e nos proporcionarão o que pensar sobre a diversidade e a inclusão. Mesmo que não possamos estar juntos, podemos compartilhar o mesmo momento, e isso é algo que nunca iremos esquecer”, explicou o Comitê Organizador. O último ato na capital japonesa ainda projetou a próxima edição das Olimpíadas, em Paris, daqui a três anos.

As delegações dos 204 países participantes desfilaram no Estádio Olímpico. Ao contrário da cerimônia de abertura, quando cada comissão desfilou de forma individual, neste domingo a entrada dos atletas foi praticamente ao mesmo tempo, por diferentes acessos. Destaque do Brasil com duas medalhas (uma de ouro e duas de prata), a ginasta Rebeca Andrade foi a porta-bandeiras do país. O COB encerra a Tóquio-2020 com o melhor desempenho na história com 7 medalhas de ouro, 6 de prata e 8 de bronze, totalizando 21 conquistas. Os Estados Unidos conseguiram superar a China no último dia e encerraram os Jogos na primeira colocação com 39 medalhas de ouro, 41 de prata e 33 de bronze, totalizando 113. Já os chineses se despedem de Tóquio com 38 medalhas de ouro, 32 de prata e 18 de bronze, somando 88 medalhas.