Vôlei de Praia: Alison e Álvaro atropelam mexicanos e enfrentam dupla da Letônia nas quartas

Controlando o placar desde o minuto inicial, a equipe brasileira alternou força e técnica nas definições das jogadas para ganhar do time do México

Wander Roberto/COB Alison e Álvaro Filho estão nas quartas de final do vôlei de praia na Tóquio-2020



Alison e Álvaro Filho não encontraram dificuldades para despachar a dupla mexicana Gaxiola/Rubio nesta segunda-feira, 2, em jogo válido pelas oitavas de final do vôlei de praia masculino das Olimpíadas de Tóquio. A partida foi tão tranquila para os brasileiros que eles venceram por 2 sets a 0 (com parciais 21/14 e 21/13) em menos de uma hora. Controlando o placar desde o minuto inicial, a equipe brasileira alternou força e técnica nas definições das jogadas. Além disso, o bloqueio atrapalhou bastante o jogo do time do México. Agora, Alison e Álvaro encaram na quarta-feira, 4, a dupla Plavins e Tocs, da Letônia, que eliminaram Evandro e Bruno Schmidt mais cedo.

