Ouro de Rebeca, bronze de Fratus e jogaço no vôlei: Confira o balanço do 11º dia das Olimpíadas

O Brasil, por outro lado, amargou algumas derrotas difíceis de serem engolidas, como as eliminações de Ágatha e Duda no vôlei de praia, além da queda precoce do handebol masculino