Vôlei de praia: Evandro e Bruno Schmidt perdem para dupla da Letônia e são eliminados

Brasileiros não repetiram boas atuações da fase de grupos e cometeram erros nos momentos chaves; letões podem enfrentar outra dupla brasileira nas quartas

Wander Roberto/COB Dupla não conseguiu a classificação para as quartas



Buscando uma vaga nas quartas de final do vôlei de praia dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, a dupla brasileira formada Evandro e Bruno Schmidt encarou a dupla formada por Plavins e Tocs, da Letônia, nas oitavas de final do torneio masculino. O jogo foi duro e quem acabou levando a melhor foram os letões que venceram o jogo por 2 sets a 0. No primeiro set, os letões saíram na frente e fecharam com 21 a 19. No segundo, a Letônia conseguiu abrir uma vantagem e, mesmo vendo os brasileiros ameaçarem, conseguiram fechar o set em 21 a 18, garantindo a classificação. Na próxima fase, a dupla da Letônia enfrentará os vencedores do jogo entre as duplas Alison e Álvaro, do Brasil, e Gaxiola e Rubio, do México.