Torcedor cruzeirense confunde saída e cai com carro em escadaria do Mineirão

Corpo de Bombeiros precisou usar um cabo de aço para içar o veículo; o “resgate” só terminou às 22h

Reprodução/Twitter Além do motorista, sua esposa e filho estavam dentro do carro na hora do acidente



Um torcedor passou por situação inusitada após a vitória do Cruzeiro sobre o Botafogo, por 3 a 2, neste domingo (14), no estádio do Mineirão, na abertura do Campeonato Brasileiro. Ao errar a saída do Estacionamento G1, o cruzeirense fez o seu carro descer oito degraus e ficar “preso” em uma escada de acesso ao Hall principal. O torcedor explicou que não tem costume de ir ao estádio e ao se deparar com a placa de saída, achou que era o local para ir embora. Além do motorista, sua esposa e filho estavam dentro do carro na hora do acidente. Felizmente, ninguém se machucou. Para evitar que o veículo descesse todo corredor de pedestres e chegasse ao Hall, o motorista ficou dentro do veículo com freios acionados.

O chefe da segurança do Mineirão, seguranças do estádio e um representante da empresa que gerencia o estacionamento acompanharam a ocorrência. Como caminhão-reboque não conseguiu acessar o local, devido ao pé direito baixo, o Corpo de Bombeiros teve que usar um cabo de aço e um mecanismo manual para içar o veículo. A operação só terminou às 22h.

