Ferrari doa 1 milhão de euros para vítimas das enchentes na Itália

Equipe italiana vai fazer a doação para a Agência de Proteção Civil e Segurança Territorial da Região de Emília-Romanha

ANDREJ ISAKOVIC / AFP Monegasco Charles Leclerc dirige sua Ferrari durante treino na Fórmula 1



A Ferrari anunciou nesta quinta-feira, 18, que vai doar 1 milhão de euros (R$ 5,3 milhões) para ajudar as vítimas das enchentes na Itália. As fortes chuvas no norte do país causaram o cancelamento do GP de Emilia-Romagna de Fórmula 1, que seria disputado em Ímola, no fim de semana. A equipe italiana vai fazer a doação para a Agência de Proteção Civil e Segurança Territorial da Região de Emília-Romanha. De acordo com a Ferrari, os recursos serão utilizados para ajudar diretamente às famílias locais atingidas pela forte chuva, com foco na recuperação do meio ambiente e na “gestão de estabilidade hidrogeológica”. “Em tempos de dificuldade, a Ferrari sempre ficou ao lado de sua comunidade”, disse o CEO da empresa, Benedetto Vigna. “Queremos fornecer uma resposta concreta e imediata para as necessidades mais urgentes da população de Emília-Romanha, que vem sendo testada por uma série de desastres ambientais.”

