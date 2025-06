Trump promete multar Califórnia por deixar que adolescente trans participe de competição

AB Hernandez, de 16 anos, obteve duas medalhas de ouro e uma de prata na prova de salto em altura

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu “multas em grande escala” contra o estado da Califórnia por permitir que uma adolescente transgênero competisse em um torneio de atletismo local, no qual a estudante conquistou várias medalhas. “Um homem biológico competiu nas Finais femininas do estado da Califórnia, ganhando muito, apesar do fato de terem ser advertidos por mim para não fazerem isso”, escreveu Trump na madrugada desta terça-feira (3) em sua rede Truth Social. O mandatário acrescentou que o governador Gavin Newson “entende perfeitamente” que “multas em grande escala serão impostas”.

AB Hernandez, de 16 anos, obteve duas medalhas de ouro e uma de prata e as compartilhou com suas rivais em virtude de novas regras adotadas para pôr fim à polêmica suscitada por sua participação no campeonato de atletismo no sábado na cidade de Clovis, nos arredores de Fresno.

Na prova de salto em altura, a jovem atingiu 1,70 metro em sua primeira tentativa e compartilhou o primeiro lugar com outras duas atletas que conseguiram a mesma marca em sua segunda tentativa. As três subiram juntas ao pódio conforme as novas regras anunciadas na semana passada pela Federação Interescolar da Califórnia (CIF), que tomou a decisão em resposta às críticas contra sua política de permitir que atletas trans competissem.

Primeiro, a CIF alterou as regras de inscrição para que as mulheres biológicas não fossem excluídas da competição devido à participação de atletas trans. Em seguida, o órgão emitiu outra mudança de regra – voltada especificamente para os eventos em que Hernandez competiria – declarando que qualquer atleta que não subir ao pódio atrás de um atleta trans receberá uma medalha. Hernandez competiu no salto em altura, salto em distância e salto triplo.

As mudanças de última hora nas regras ocorreram após dias de polêmica em que Hernandez foi alvo de críticas online de Trump. Sem mencionar a atleta transgênero, o presidente republicano ameaçou reter o financiamento federal da Califórnia no futuro se ela fosse autorizada a competir no torneio.

O Departamento de Justiça também iniciou uma investigação para saber se a Califórnia havia violado o Título IX, a lei que proíbe a discriminação sexual em programas educacionais que recebem financiamento federal.

*Com informações da AFP

