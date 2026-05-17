Bahia x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Bahia e Grêmio se enfrentam pelo Campeonaro Brasileiro neste domingo (17), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia

Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Bahia e Grêmio se enfrentam neste domingo (17), às 16h, na Fonte Novas, em Salvador, na Bahia, em partida válida pela volta da 16ª rodada do Campeonato Braisleiro.

O Bahia é o atual 6º colocado com 22 pontos, oriundo de seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Vem de um empate e uma derrota no últimos dois jogos. Já o Grêmio, está na 17ª posição com 17 pontos. Soma quatro vitórias, cinco empates e seis derrotas. Nos dois últimos jogos perdeu uma partida e empatou outra.

Onde assistir Bahia x Grêmio ao vivo

A partida terá transmissão da Globo (TV aberta), Ge TV e Premiere (pay-per-view).