Vinícius Júnior se recupera de lesão cervical para confronto decisivo contra Girona no Campeonato Espanhol

O atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, não participou do treino desta segunda-feira, 5, devido às dores na cervical que o impediram de jogar contra o Atlético de Madrid no último final de semana. O jogador está passando por um tratamento intensivo para tentar se recuperar a tempo do confronto contra o Girona, no próximo sábado, pelo Campeonato Espanhol. A partida é considerada uma “final” entre o líder e o segundo colocado da competição. O Real Madrid está na liderança do campeonato, com 58 pontos, apenas dois a mais que o Girona, que ocupa a segunda posição com 56 pontos. No último jogo, o Real Madrid empatou em 1 a 1 com o Atlético de Madrid, enquanto o Girona empatou sem gols com o Real Sociedad.

O técnico Carlo Ancelotti está em contato com o departamento médico para acompanhar a evolução de Vinícius Jr. O jogador está recebendo medicação para relaxar a musculatura e também está em repouso. Ancelotti considera o atacante uma peça importante no esquema da equipe, já que marcou 11 gols e deu quatro assistências nesta temporada. Além de Vinícius Jr., o zagueiro Rüdiger também está no departamento médico do Real Madrid. O jogador está se recuperando de uma pancada forte na coxa e sua escalação para o próximo jogo dependerá da evolução do tratamento.

