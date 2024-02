Após fusão, Arezzo e Grupo Soma miram no mercado internacional

Estratégia será impulsionada pelo novo negócio que está sendo criado pelas empresas

A Arezzo e o Grupo Soma têm planos ambiciosos de expandir sua presença no mercado internacional e trazer novas marcas para o Brasil. Essa estratégia será impulsionada pelo novo negócio que está sendo criado pelas duas empresas. Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 5, o fundador da Soma, Roberto Jatahy, destacou a importância de aumentar o valor do negócio para impulsionar o crescimento. Ele acredita que é possível trazer ativos de outros países para o Brasil e ganhar mais relevância no mercado internacional. Além disso, a entrada de players importantes no país se torna mais segura com uma empresa desse porte. O objetivo é que este ano seja de implementação dos planos anunciados no “Investor Day” de cada empresa, enquanto em 2025 começarão a ser capturadas as economias geradas pelas sinergias. O negócio ainda está em análise pelo Cade e a conclusão desse processo está prevista para o próximo ano. Apesar disso, as empresas estão confiantes na aprovação. O acordo, apesar de tido fechado entre a Arezzo e o Grupo Soma na última sexta-feira, 2, vem sendo negociado desde 2021.

