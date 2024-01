SP é o Estado que tem o maior saldo positivo na criação de empregos formais; veja os 50 municípios campeões de vagas

Estado foi responsável por criar 26,3% das vagas em 2023; Rio de Janeiro e Minas Gerais ocupam o segundo e terceiro lugar, respectivamente

Arquivo/Agência Brasil O resultado positivo em São Paulo é fruto da diferença entre as 7.189.138 admissões e 6.798.419 desligamentos



São Paulo foi o Estado brasileiro com o maior saldo positivo na criação de empregos formais em 2023. Entre as 27 unidades federativas, o estado paulista gerou 390.719 postos de trabalho, mais que o dobro do saldo do Rio de Janeiro e Minas Gerais, que aparecem em segundo e terceiro lugar, respectivamente, com 160.570 postos e 140.836 postos. Os dados foram divulgados na terça-feira, 30, pelo Ministério do Trabalho e Emprego e se referem ao fechamento do ano Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

O resultado positivo em São Paulo é fruto da diferença entre as 7.189.138 admissões e 6.798.419 desligamentos. No total, em 2023, o Brasil teve saldo de 1.483.598 postos de trabalho, resultado de 23.257.812 admissões e 21.774.214 desligamentos. Assim, o Estado de São Paulo foi responsável por criar 26,3% das vagas no ano passado. Além disso, o Estado registrou o maior salário médio de admissão entre as regiões no acumulado de janeiro a dezembro: R$ 2.329,68. No Sudeste, que teve o maior salário médio em 2023 entre as 5 regiões, o valor ficou em R$ 2.186,63. A média no país foi de R$ 2.037,94.

Veja os 50 municípios com maior saldo de vagas em 2023