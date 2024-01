Corinthians emite nota após morte de jovem durante encontro com jogador do sub-20

Lívia Gabriele, de 19 anos, faleceu na noite da última terça-feira, 30, no apartamento de Dimas Cândido

Reprodução/Instagram/@dimasf_10 Dimas Cândido de Oliveira Filho é jogador do sub-20 do Corinthians



O Sport Club Corinthians Paulista se posicionou nesta quarta-feira, 31, sobre o caso da jovem Lívia Gabriele da Silva Matos, de 19 anos, que morreu após um encontro com o jogador do sub-20 do Corinthians, Dimas Cândido de Oliveira Filho, na noite da última terça-feira, 30. Em nota, o clube afirmou: “O Sport Club Corinthians Paulista informa que acompanha proximamente os desdobramentos dos fatos relacionados ao episódio envolvendo um de seus atletas da base na noite de terça-feira 30/1/2024. Reforçamos que o clube aguarda a investigação dos fatos e está à disposição para colaborar com as autoridades. Acima de tudo, o Corinthians lamenta profundamente a morte da jovem Livia Gabriele da Silva Santos e se solidariza à sua família”.

Como mostrou o site da Jovem Pan, Livia e Dimas se encontraram no apartamento do jogador no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo. Ela havia informado aos pais que iria sair para jantar com uma amiga e, em seguida, assistir ao jogo de Corinthians e São Paulo, na Neo Química Arena. Contudo, por volta das 19h40, os pais da adolescente receberam um telefone de uma enfermeira informando o ocorrido. A vítima começou a passar mal durante o ato sexual e sofreu quatro paradas cardíacas. De acordo com o hospital, a jovem tinha um corte de cerca de cinco centímetros na região genital, mas não se sabe ainda se o machucado foi provocado pelo atrito sexual ou por um objetivo. A polícia investiga o caso e solicitou a realização de perícia no apartamento do jogador do sub-20, local em que também foram encontrados sangue no chão, toalhas e lençóis sujos de sague.