Diretora de escola na Itália causa polêmica ao revelar que Papai Noel não existe

Milena Meggiroin pediu desculpas e explicou que estava tentando reforçar o ‘pensamento mágico’

Banco de Imagens / Pixabay Fala de diretora de escola na Itália levou crianças ao choro



Milena Meggiorin, diretora do colégio católico San Giuseppe, localizado ao norte da Itália, discursava sobre o Natal e a importância de ajudar o próximo, quando mencionou uma escola em Florença que havia dito às crianças que o Papai Noel não existia: “Chegará o momento em que nossas crianças perceberão os sinais de que o Papai Noel não existe, ou descobrirão o papai e a mamãe colocando os presentes. Isso faz parte de algo que está mudando dentro deles”. A fala da diretora causou revolta em alguns dos pais e responsáveis presentes, que prestigiavam as solenidades natalinas da escola, e levou crianças ao choro. Uma das mães presentes no local afirmou à Ansa que ela compreendeu que a “intenção da diretora não era causar mal-entendido”.

Após a repercussão negativa, a diretora se desculpou e explicou que seu objetivo era reforçar a importância do “pensamento mágico”. Ela revelou que a escola recebeu uma carta da Secretaria de Educação relatando um episódio semelhante em uma escola em Florença. Meggiorin afirmou que decidiu explorar a mensagem para esclarecer o valor do Papai Noel como figura religiosa, já que a escola é católica. Ela lamentou ter desencadeado a fúria de alguns pais e ressaltou que suas palavras não tinham má intenção.