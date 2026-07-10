Wimbledon terá primeira final 100% tcheca pela 1ª vez na história; jogo será entre Muchova e Noskova

Duas tchecas separadas pela rede, com um primeiro título de Grand Slam em jogo: Karolina Muchova e sua compatriota Linda Noskova, que tem sido praticamente imbatível na grama nas últimas duas temporadas, buscarão conquistar seu primeiro título de ‘major’ neste sábado (11), na final feminina de Wimbledon.

Finalista de Roland Garros em 2023, quando foi derrotada em três sets pela polonesa Iga Swiatek, que acabou conquistando o terceiro de seus quatro títulos no saibro parisiense, Karolina Muchova sabe o que é preciso para disputar uma final de Grand Slam.

A tenista tcheca de 29 anos vive a melhor temporada de sua carreira, tendo conquistado seu primeiro título de WTA 1000 em Doha, em fevereiro passado, e seu primeiro troféu na grama em Bad Homburg (Alemanha), pouco antes de Wimbledon.

Dotada de uma habilidade excepcional com a raquete, a número 9 do mundo possui um repertório de golpes mais variado do que muitas de suas rivais, o que faz com que seja muito admirada pelo público.

Sua vítima na semifinal, a americana Coco Gauff (7ª do ranking), comentou na quinta-feira que, “dado o seu talento, ela [Muchova] merece mais sucesso” do que apenas os três títulos de WTA que conquistou até agora.

No entanto, lesões têm frequentemente atrapalhado sua trajetória no tênis. Após passar por uma cirurgia no punho direito e ficar afastada do circuito entre setembro de 2023 e junho de 2024, ela foi forçada a jogar com o backhand de uma mão durante parte da temporada de 2025, devido a dores persistentes no punho esquerdo.

Na quinta-feira, contra Gauff, a tenista tcheca despertou novas preocupações ao tocar e massagear a região abdominal e com a expressão de dor durante o super tie-break.

Parceiras de duplas em Paris 2024

Do outro lado da rede, Linda Noskova também parece estar jogando o melhor tênis de sua carreira.

Aos 21 anos, a número 12 do mundo conquistou seu primeiro título na grama em Berlim, em junho passado, e eliminou quatro cabeças de chave em Wimbledon, incluindo a campeã do Australian Open de 2025, a americana Madison Keys.

Nas duas últimas temporadas, Noskova venceu mais partidas na grama (19) do que qualquer outra jogadora do circuito da WTA.

Igualmente talentosa em quadras duras — onde chegou às quartas de final do Aberto da Austrália em 2024 e à final do WTA 1000 de Pequim em 2025 —, a tenista destra, nascida perto da fronteira com a Eslováquia, perdeu o único confronto que disputou contra Muchova: um jogo da terceira rodada do último US Open.

Apesar da diferença de idade, as duas tchecas se conheceram melhor em 2024 ao competirem juntas no torneio de duplas dos Jogos Olímpicos de Paris, onde quase conquistaram uma medalha.

Independentemente de quem vença, uma terceira campeã tcheca em quatro anos será coroada no All England Club, após os títulos conquistados por Marketa Vondrousova (2023) e Barbora Krejcikova (2024).

“Já virou quase uma tradição”, brincou Noskova, ao chegar a sua primeira final de Grand Slam.