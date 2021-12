Zanardi deixa hospital e continua processo de recuperação em casa

Ex-piloto da F1 recebeu foi liberado um ano e meio após sofrer um grave acidente durante uma prova de exibição de paraciclismo; informação foi divulgada por sua esposa

Reprodução/BMW Motorsport Alessandro Zanardi sofreu o acidente em junho de 2020



O italiano Alex Zanardi, ex-piloto de Fórmula 1 e vencedor de quatro medalhas de ouro paraolímpicas, passará o Natal em casa. Em junho de 2020, o atleta sofreu grave acidente durante uma prova de exibição de paraciclismo, em que perdeu o controle da handbike que guiava e se chocou com um caminhão que vinha no sentido oposto da rodovia. Zanardi entrou para o esporte paralímpico em 2007, cerca de seis do primeiro acidente que causou a amputação de suas duas pernas e quase provocou sua morte. Nesta sexta-feira, 20, o BMW Group informou que o embaixador deixou o hospital e que continuará a sua reabilitação em casa. Em entrevista ao site de esporte a motor da BMW, Daniela Zanardi, esposa do piloto de 55 anos, afirmou que, apesar do avanço, o processo de recuperação ainda será longo.

“A recuperação continuará a ser um longo processo. O programa de reabilitação liderado por médicos, fisioterapeutas, neuropsicólogos e fonoaudiólogos tem permitido avanços constantes. Claro, contratempos existem e ainda podem acontecer. Às vezes, você também precisa dar dois passos para trás para dar um passo para frente. Mas 0 Alex prova, de novo e de novo, que ele é um verdadeiro lutador”, afirmou. De acordo com a esposa, Zanardi deixou o hospital há algumas semanas. “Tivemos que esperar muito por isso e estamos muito felizes por ter sido possível agora, mesmo que ainda haja estadias temporárias em clínicas especiais”, explicou Daniela, que contou que a adaptação do atleta foi muita boa. “Depois de tanto tempo no hospital, é importante para ele estar de volta com sua família e em seu ambiente familiar”, relatou. Embora a situação em casa seja mais confortável, a família teme que uma infecção pelo coronavírus, o que poderia afetar negativamente o quadro do ex-piloto de F1. Por isso motivo, Zanardi só se encontra com sua esposa, filho e mãe há um ano e meio.