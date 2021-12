Band confirma transmissão do Mundial de Clubes 2021 com exclusividade 

Campeão da última Libertadores da América, o Palmeiras irá representar a América do Sul e tem estreia marcada para o dia 8 de fevereiro, na semifinal contra Al Ahly (Egito) ou Monterrey (México)

Reprodução/Twitter/@Palmeiras Deyverson foi o herói do Palmeiras no tri da Libertadores



O Grupo Bandeirantes confirmou, neste domingo, 19, que comprou os direitos de transmissão do Mundial de Clubes 2021, marcado para acontecer em fevereiro do ano que vem, em Abu Dhabi, nos Emirados. Em comunicado, a emissora diz que irá exibir os jogos do torneio organizado pela Fifa com exclusividade no Brasil. Campeão da última Libertadores da América, o Palmeiras irá representar a América do Sul e tem estreia marcada para o dia 8 de fevereiro, na semifinal contra Al Ahly (Egito) ou Monterrey (México). Do outro lado da chave, o Chelsea, atual vencedor da Liga dos Campeões da Inglaterra, terá pela frente Al Jazira (Emirados Árabes), Auckland City (Austrália) ou Al Hilal (Arábia Saudita). O campeonato terá início no dia 3 de fevereiro de 2022, com a final no dia 12.