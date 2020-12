Zé Ricardo não será técnico do Vasco: ‘Ele não quis nem ouvir a proposta’, diz clube

À Jovem Pan, assessor afirmou que treinador ‘prefere começar o trabalho do zero’ e que ‘não ouviu nome de Vanderlei Luxemburgo nas negociações’; novo técnico será anunciado antes da próxima partida

Paulo Fernandes/Vasco.com.br Zé Ricardo assumiu o Vasco entre 2017 e 2018



A negociação entre Vasco e Zé Ricardo não vingou. Cotado como o principal nome para suceder o português Ricardo Sá Pinto, o treinador não voltará a São Januário para liderar a equipe nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, que termina em fevereiro de 2021. À Jovem Pan, o assessor do Vasco afirmou que Zé Ricardo “não quis nem ouvir a proposta” da diretoria do clube porque “prefere começar o trabalho do zero”. Desta forma, o fato da troca de gestão ocorrer em meio ao campeonato corrido pesou para a decisão do técnico. O assessor também afirmou que “não ouviu o nome de Vanderlei Luxemburgo nas negociações”, mas reitera que “é normal que o técnico seja especulado”.

Zé Ricardo já atuou como treinador do Vasco. O técnico encabeçou o time entre agosto de 2017 e julho de 2018, quando pediu demissão após uma derrota para o Botafogo. Em sua passagem pelo clube, acumulou 22 vitórias, 13 empates e 15 derrotas em 50 partidas. O treinador, que atingiu 52,6% de aproveitamento no comando da equipe, está fora do mercado desde o final de 2019, quando se despediu do Internacional após um ano de gestão.

Ainda de acordo com o assessor do Vasco, o novo treinador será anunciado antes do dia 7 de janeiro, data em que acontecerá a próxima partida do clube contra o Atlético-GO. A diretoria do time se reúne para decidir quem comandará a equipe desde a última terça-feira, 29, quando Ricardo Sá Pinto foi demitido após a derrota por 3 a 0 do Vasco para o Athletico-PR. Após dois meses, ele deixou o cargo com o Vasco na zona de rebaixamento. Além do português, o auxiliar técnico Rui Mota, o preparador físico Miguel Moreira, o analista de desempenho Igor Dias e o Diretor de Futebol André Mazzuco também foram demitidos do clube, que passa por uma reformulação da comissão técnica.