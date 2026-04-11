Zverev exalta João Fonseca após duelo em Monte Carlo: ‘Talento tremendo’

Zverev fez questão de elogiar o desempenho do jovem tenista ainda em quadra, destacando o potencial de Fonseca no circuito

Foto por THIBAUD MORITZ / AFP Alexander Zverev



João Fonseca se despediu do Masters 1000 de Monte Carlo após ser superado por Alexander Zverev, atual número 3 do mundo, em um duelo equilibrado decidido em três sets. O brasileiro de 19 anos chegou a ameaçar a vitória, mas acabou derrotado por 5/7, 7/6 (7/3) e 3/6, após 2h40m de partida.

Mesmo com a classificação, Zverev fez questão de elogiar o desempenho do jovem tenista ainda em quadra, destacando o potencial de Fonseca no circuito.

Acho que ele é um talento tremendo. Todos nós do topo sabemos que ele está chegando e está chegando muito, muito rápido, que ele vai estar entre nós em breve. Jogador completo? Acho que ele ainda precisa melhorar, com certeza, mas ele é muito, muito bom e um grande talento. Sem dúvidas, com o tempo, ele vai melhorar e estar entre os principais jogadores.

A campanha em Monte Carlo reforça o crescimento de Fonseca no cenário internacional. O brasileiro se tornou um dos poucos do país a alcançar as quartas de final de um Masters 1000, ao lado de Gustavo Kuerten e Thomaz Bellucci. Com o desempenho, ele deve subir cinco posições no ranking da ATP, saltando para a 35ª posição.

Antes de encarar Zverev, Fonseca já havia demonstrado competitividade contra adversários de elite, enfrentando nomes como Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ao longo do ano. Agora, o carioca volta suas atenções para o ATP 500 de Munique, onde estreia contra o chileno Alejandro Tabilo, atual número 39 do mundo.

O confronto não é dos mais confortáveis. Tabilo venceu as duas partidas anteriores entre eles, incluindo o duelo recente em Buenos Aires, há dois meses, quando o chileno levou a melhor em três sets. Antes disso, já havia superado Fonseca em 2024, ainda no início da ascensão do brasileiro no circuito.

*Estadão Conteúdo