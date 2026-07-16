Capivara escondida em moita ataca cachorro durante passeio no interior de SP
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma capivara saindo de uma moita e avançando em um cachorro na manhã desta quinta-feira, 16, na Vila Proença, em Campinas (SP). Nenhum dos animais ficou ferido.
A situação aconteceu em uma calçada, perto do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. O cachorro estava na guia e com a tutora quando a capivara apareceu. A mulher puxou o cachorro pela coleira por receio que ele fosse atacado.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe da corporação foi acionada para capturar o animal, que foi solto em uma área com vegetação e acesso à água por não apresentar ferimentos.