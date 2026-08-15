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EUA enviarão mais US$ 11 milhões em ajuda humanitária à Colômbia após terremoto

O governo norte-americano liberou um total de US$ 26,5 milhões em assistência ao país sul-americano

Estadão Conteúdo

Pessoas buscam sobreviventes em meio aos escombros de um prédio que desabou após um terremoto em Cali, na Colômbia, em 10 de agosto de 2026. Um forte terremoto atingiu a Colômbia e países vizinhos da América Latina em 10 de agosto de 2026; equipes médicas correram para socorrer vítimas após danos e desabamentos de edifícios em várias cidades. O serviço geológico colombiano e sua contraparte americana, o USGS, estimaram a magnitude em 7,4, com epicentro a 100 km de profundidade, no oeste do país. Inicialmente, a Colômbia havia estimado a magnitude em 6,6. (Foto de JOAQUIN SARMIENTO / AFP)
Terremoto de magnitude 7,4 atingiu o oeste da Colômbia na segunda-feira (10) JOAQUIN SARMIENTO / AFP

O governo dos Estados Unidos anunciou na sexta-feira (14) um apoio adicional à Colômbia após o terremoto de magnitude 7,4 que atingiu o oeste do país sul-americano na segunda-feira (10). Em uma nota do porta-voz, o Departamento de Estado informou a liberação de mais US$ 11 milhões em assistência humanitária, elevando o total de ajuda americana a US$ 26,5 milhões.

Segundo o texto, os recursos serão destinados a apoio em alimentação, saúde, proteção e abrigo, além de avaliações estruturais pós-terremoto por meio de parceiros como o Catholic Relief Services (CRS), a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, a Organização Internacional para as Migrações (OIM), a Unicef, o Programa Mundial de Alimentos (WFP) e a World Vision.

A nota afirma ainda que o Departamento de Estado vai usar apoio do Comando Sul (Southcom) para transportar suprimentos do armazém de pré-posicionamento em Miami para a Colômbia. O primeiro voo, a partir da Base Aérea de Homestead, na Flórida, chegou hoje ao país. A remessa inclui centenas de kits Starlink, que, segundo o governo americano, devem facilitar comunicações de organizações humanitárias e do governo colombiano.

O Departamento de Estado também informou que, em coordenação com o governo colombiano, ativou e enviou duas equipes técnicas de apoio a busca e resgate urbano (USAR), dos corpos de bombeiros do condado de Fairfax (Virgínia) e do condado de Los Angeles (Califórnia), que chegaram à Colômbia em na quarta-feira, 12.

Por fim, o governo americano orientou cidadãos dos EUA na Colômbia a se registrarem no Smart Traveler Enrollment Program (STEP), serviço para receber atualizações de segurança e facilitar contato com a embaixada em caso de emergência, e informou que mantém um canal de atendimento consular para pessoas afetadas.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

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