Casagrande presenteia prefeito de Nova York com camisa do Corinthians

O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, foi presenteado neste sábado (20) com uma camiseta do Corinthians por suas falas durante a Copa do Mundo 2026, horas antes da estreia da seleção brasileira contra Marrocos, no dia 13.

Mamdani participou de um evento onde se encontrou com dirigentes corintianos, além do ídolo alvinegro, o ex-jogador e comentarista Walter Casagrande Jr. A entrega da camiseta contou com a presença de Rafael Castilho, diretor cultural, e Vinicius Cascone, ex-diretor jurídico do Corinthians, que publicou em suas redes sociais o encontro com o político americano.

Nas suas redes sociais, Mamdani falou sobre diversos fatos em relação ao trânsito e à final da NBA, além de dedicar alguns momentos para comentar sobre a Copa e o futebol brasileiro. Ele citou o marroquino Yassine Bono e o trio brasileiro Vini Jr., Raphinha e Richarlisson (que não foi convocado). Depois, enfatizou a trajetória de Sócrates, ídolo e símbolo da Democracia Corintiana ao lado de Casagrande.

“Ultimamente, tenho pensado sobre Sócrates – não o antigo filósiofo grego, mas o maestro brasileiro do meio-campo. Sócrates jogou no Brasil e pelo Brasil, nos anos 1970 e 1980, incluindo na Copa do Mundo de 1982, em que foi capitão.”

“Foram anos difíceis no Brasil. Uma junta militar repressiva governou o país, impondo suas leis por meio da força. No Corinthians, clube que capitaneava, com seus colegas de time, participou daquilo que os brasileiros sonhavam todos os dias: democracia. Eles deram início a um experimento de auto governança chamado Democracia Corintiana”, mencionou o prefeito de NY.

A seleção brasileira volta a campo pela Copa do Mundo na próxima quarta-feira (24) pela 3ª rodada da fase de grupos. O adversário da vez é a Escócia e a bola rola às 19 horas (horário de Brasília).