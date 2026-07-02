Jovem Pan estreia “Quem Tem Razão?”, novo programa multiplataforma com Paula Nobre e Oscar Filho

Atração inédita une jornalismo e humor em um debate diário sobre os principais temas do país; estreia é nesta terça-feira, 7 de julho, às 22h, de terça a sexta-feira

A Jovem Pan anuncia a estreia nesta terça-feira, 7 de julho, o “Quem Tem Razão?”, novo programa multiplataforma exibido de terça a sexta-feira, das 22h às 22h30. Comandada por Paula Nobre e Oscar Filho, a atração transforma os principais acontecimentos do Brasil em um debate inteligente, provocador e atual, colocando frente a frente duas formas diferentes de interpretar a mesma notícia.

De um lado, Paula Nobre traz o olhar do jornalismo, organizando os fatos e conduzindo a informação com rigor. Do outro, Oscar Filho aposta na inquietação do humor, em busca das contradições, do comportamento e das perguntas que quase ninguém faz.

O programa aposta ainda em forte interação digital: as redes sociais da Jovem Pan entram em cena de forma ativa, com publicações que ilustram os fatos discutidos e comentários do público trazidos para o centro do debate em tempo real, ampliando o leque de opiniões apresentado por Paula e Oscar. No “Quem Tem Razão?”, nem toda divergência existe para convencer, às vezes, ela existe para fazer pensar.

“O ‘Quem Tem Razão?’ chega para mostrar que a notícia pode ser séria sem ser sisuda, e que o humor pode provocar sem perder o respeito pelos fatos. Paula Nobre e o Oscar Filho entram nesse debate com olhares diferentes, mas com a mesma intenção: ajudar o público a enxergar nuances, questionar certezas e participar da conversa. É possível termos um debate acalorado, forte e ao mesmo tempo divertido”, afirma Fernando Pelégio, Diretor Artístico e de Programação da Jovem Pan.

Com distribuição multiplataforma TV, Rede Jovem Pan News, YouTube e redes sociais, o “Quem Tem Razão?” reforça o investimento da Jovem Pan em formatos que dialogam com o público adulto e ampliam o espaço de debate na grade da emissora.