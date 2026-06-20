Flávio promete acabar com ‘perseguição, corrupção e violência’ de for eleito

Senador também falou e dar fim aos altos impostos

O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), afirmou neste sábado (20) que sua candidatura busca acabar com a “perseguição, altos impostos, corrupção e violência”. A fala ocorreu durante o lançamento da pré-candidatura do deputado estadual André do Prado (PL-SP) ao Senado.

Flávio disse que honraria o seu pai e ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, em um eventual mandato como presidente do País, e também citou o seu irmão e ex-deputado federal, Eduardo Bolsonaro.

Após a exibição de um vídeo com Eduardo Bolsonaro, Flávio disse que era difícil ver o irmão em uma exibição porque ele deveria estar no evento. “Supostamente em nome da democracia destruíram todos os pilares da democracia.”

Eduardo foi condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a 4 anos e 2 meses de prisão, em regime semiaberto, na terça-feira (16).

Para os ministros, Eduardo tentou coagi-los e atrapalhar o julgamento de Jair Bolsonaro por golpe de Estado, articulando sanções dos Estados Unidos contra o Brasil.

Também presente no evento, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que há grande responsabilidade em eleger Flávio Bolsonaro à Presidência da República. Tarcísio perguntou aos apoiadores do partido se eles tinham redes sociais. Em seguida, disse que é preciso fazer um grande trabalho para eleger as candidaturas do PL.

“A gente tem que convencer os colegas de trabalho, quem não está conectado. A gente tem que convencer os vizinhos, as pessoas próximas”, afirmou o governador de São Paulo.

Ele também falou sobre sua gestão no Estado de São Paulo. De acordo com ele, houve um ajuste nas contas.

“Fizemos o maior programa habitacional da história. Criamos o SUS Paulista. Nunca se inaugurou tanto hospital, nunca se abriu tanto leito. Nunca se investiu tanto em infraestrutura”, afirmou Tarcísio.

Ele falou ainda sobre os índices criminais no Estado, sobre os quais afirmou que são os “menores da história”, indicando que houve diminuição nos casos de latrocínio, homicídio e roubo de carros.