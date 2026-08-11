Incêndio de grandes proporções atinge galpão comercial no bairro da Mooca, em SP

Segundo o Corpo de Bombeiros, foram enviadas 19 viaturas para atender a ocorrência, e os agentes seguem no local combatendo as chamas

Um incêndio de grandes proporções atinge um galpão comercial localizado na Avenida do Estado, nº 5747, no bairro da Mooca, em São Paulo. Até o momento, não há informações sobre vítimas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, foram enviadas 19 viaturas para atender a ocorrência, e os agentes seguem no local combatendo as chamas.

De acordo com a corporação, o primeiro chamado foi registrado às 18h20. O galpão é um “self storage”, empresa de aluguel de box privativo para guardar móveis, documentos, estoques e objetos pessoais.