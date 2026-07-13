Influenciador Gato Preto é preso por falta de pagamento de pensão

Mandado de prisão contra Gato Preto foi cumprido após ele se envolver em uma confusão em um bar do município

O influenciador digital Samuel SantAnna da Costa, de 33 anos, conhecido como Gato Preto, foi preso na madrugada de domingo (12), em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Policiais cumpriram um mandado de prisão em aberto contra ele por falta de pagamento de pensão alimentícia, segundo a própria defesa do influenciador. O advogado também informou que estão sendo tomadas providência para quitar o débito.

O mandado de prisão contra Gato Preto foi cumprido após ele se envolver em uma confusão em um bar do município, na Avenida Itatiaia, informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP). A Polícia Militar (PM) foi acionada no local por conta do desentendimento dele com uma mulher.

Segundo a polícia, não havia indícios de agressão física. No entanto, os policias identificaram o mandado de prisão em aberto. Por isso, ele foi levado para a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Ribeirão Preto.

De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), Gato Preto passou por audiência de custódia ainda no domingo e não foram identificadas irregularidades no cumprimento da prisão.

Ele permanece preso nesta segunda-feira (13). O tribunal não informou o motivo do mandado por envolver um processo sob segredo de justiça.

Réu por acidente com Porsche

O influenciador se tornou réu em abril deste ano por duas tentativas de homicídio com dolo eventual, por ter assumido o risco de matar, por conta de um acidente com um Porsche na Avenida Brigadeiro Faria Lima, zona oeste de São Paulo, em agosto de 2025. O caso também inclui ameaça, omissão de socorro e tentativa de dificultar a apuração dos fatos, com a retirada de objetos do veículo e a fuga do local.

No dia do acidente, Gato Preto dirigia um Porsche 911 Carrera S Cabriolet, de 2020, avaliado em cerca de R$ 800 mil. Ele avançou um sinal vermelho em alta velocidade e colidiu com um Hyundai HB20, no qual estavam um homem e seu filho. O menino sofreu fratura no maxilar e precisou ser hospitalizado.

Na denúncia, o Ministério Público de São Paulo afirmou que a batida “só não resultou em mortes por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, já que as vítimas conseguiram sobreviver após atendimento médico”.

Gato Preto deixou o local após a colisão, mas foi encontrado horas depois em sua casa, no Tremembé, zona norte de São Paulo, pela PM. Ele não resistiu à prisão, mas se recusou a realizar o teste do bafômetro.

Câmeras corporais da PM registraram o momento em que o influenciador recebeu os policiais: ele estava nu e acompanhado de duas mulheres, também nuas. Questionado sobre o motivo de ter deixado o local do acidente, ele afirmou que havia muitas pessoas filmando a cena.

Em setembro, um laudo toxicológico do Instituto Médico Legal (IML) apontou que o influenciador havia ingerido álcool e drogas antes da colisão. À época, a defesa dele afirmou que as informações eram “distorcidas”.

Além do influenciador, a então namorada dele, a também influenciadora e ex-participante do reality show A Fazenda Bia Miranda, estava no carro no momento do acidente. Ela foi denunciada por omissão de socorro. O Estadão tenta contato com a defesa dela.