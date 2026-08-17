Jovem Pan conquista o Prêmio Top De Marketing 2026 na categoria destaque de comunicação

Jovem Pan é reconhecida pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil por campanhas de comunicação desenvolvidas ao longo de 2025 e no início de 2026, com impacto no mercado e na imagem institucional

A Jovem Pan foi escolhida como uma das empresas homenageadas pelo TOP de Marketing 2026, na categoria Destaque de Comunicação. Promovida pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB), a premiação chega à sua 48ª edição e reconhece boas práticas empresariais nas áreas de marketing, vendas e comunicação.

O reconhecimento destaca as campanhas de comunicação desenvolvidas pela Jovem Pan ao longo de 2025 e no início de 2026, período marcado pelo fortalecimento da marca e pela ampliação de sua presença em diferentes plataformas.

“A premiação Top de Marketing reconhece as empresas que se destacam pela inovação, visão estratégica e capacidade de gerar conexões autênticas com a sociedade. O trabalho da Jovem Pan exemplifica essa busca contínua por excelência e relevância em um mercado em rápida transformação”, destaca Lívio Giosa, presidente da ADVB.

“Receber o TOP de Marketing 2026, na categoria Destaque de Comunicação, é um reconhecimento ao trabalho de todos os profissionais da Jovem Pan e à nossa capacidade de evoluir, inovar e manter uma relação cada vez mais próxima com o público. Este prêmio reforça a força da nossa marca e o compromisso da Jovem Pan em produzir conteúdo relevante, ampliar sua presença em diferentes plataformas e seguir investindo em uma comunicação moderna e conectada com a sociedade”, afirma Roberto Araújo, presidente da Jovem Pan.

“Nos últimos meses, temos trabalhado para transformar cada vez mais a força da Jovem Pan em experiências capazes de aproximar a marca não apenas do público, mas também do mercado e dos nossos parceiros. Projetos como o Jovem Pan Music e a Casa JP durante a Copa traduzem esse movimento, ao ampliar nossos pontos de contato, criar novas oportunidades para anunciantes e fortalecer nossa relação com o trade. Esse reconhecimento da ADVB reforça que estamos no caminho certo ao unir conteúdo, audiência, experiências e marcas em projetos relevantes e que geram valor para o mercado”, afirma Thalita Vieira, diretora de Marketing da Jovem Pan.

A cerimônia de entrega do troféu e do certificado será realizada no dia 19 de agosto de 2026, das 9h às 13h, no Hotel Grand Mercure Ibirapuera, em São Paulo. O evento reunirá CEOs, presidentes, diretores, gerentes e executivos das áreas de Marketing, Vendas, Comercial e Comunicação, além de representantes de agências de publicidade, profissionais do mercado e jornalistas.