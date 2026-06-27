Jovem Pan amplia presença em Minas Gerais com chegada da Jovem Pan News a Belo Horizonte

Expansão reforça estratégia de crescimento da rede jornalística e amplia alcance da programação em um dos principais mercados do país

A Jovem Pan segue avançando em sua estratégia de expansão nacional e prevê a chegada da Jovem Pan News a Belo Horizonte neste fim de semana. A nova afiliada iniciar suas transmissões na segunda-feira (29), ampliando a presença da rede jornalística em Minas Gerais.

A entrada na capital mineira representa mais um passo importante no plano de crescimento da Jovem Pan, fortalecendo a cobertura em uma das regiões mais relevantes do país. A nova afiliada passou por um processo de implantação técnica e preparação operacional nos últimos meses.

A operação será realizada na frequência 89.9 FM, ampliando o alcance da programação jornalística da Jovem Pan para Belo Horizonte e região metropolitana. A iniciativa reforça o compromisso da emissora de levar informação, análise e cobertura dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a um público cada vez maior.

Com atuação consolidada no rádio, na televisão, nas plataformas digitais e no streaming, a Jovem Pan segue investindo na expansão de sua rede de afiliadas como parte de uma estratégia multiplataforma que integra conteúdo e amplia a presença da marca em todo o território nacional.

A chegada a Belo Horizonte fortalece a capilaridade da rede em um mercado estratégico e amplia a distribuição da programação da Jovem Pan em uma das principais capitais brasileiras.

Com essa nova fase de crescimento, a Jovem Pan reforça seu compromisso de estar cada vez mais próxima do público, ampliando o acesso à informação e consolidando sua presença nacional.

Sobre a Jovem Pan

Com 84 anos no setor de comunicação, o Grupo Jovem Pan está focado na produção de conteúdo utilizando a tecnologia na distribuição de informação, entretenimento e esportes. O jornalismo Jovem Pan é reconhecido por estar presente na cobertura dos principais fatos do Brasil e do mundo. Historicamente, a Jovem Pan sempre defende a Liberdade de Imprensa, a Liberdade de Expressão e a pluralidade de ideias. Com atuação multiplataforma, a marca Jovem Pan é referência de audiência em todo o Brasil através da Rádio Jovem Pan (News e FM) e suas afiliadas, na TV paga, no site Jovem Pan, nos canais Jovem Pan no YouTube, nas redes sociais Jovem Pan e no Panflix.