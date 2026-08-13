Jovem Pan estreia programa Eleições 2026 nesta quinta-feira

Com apresentação de Evandro Cini, atração semanal terá análises, entrevistas, pesquisas, bastidores e reportagens especiais sobre a corrida eleitoral em todo o Brasil

A Jovem Pan estreia nesta quinta-feira, 13 de agosto, às 21h, o programa Eleições 2026, nova atração dedicada à cobertura e à análise da disputa eleitoral no Brasil. Com apresentação de Evandro Cini, o programa terá uma hora e meia de duração e irá ao ar semanalmente, sempre às quintas-feiras.

A proposta é aprofundar a discussão sobre os rumos do País, indo além dos embates cotidianos da campanha para analisar os principais desafios que estarão diante do próximo governo. A eleição presidencial terá destaque, sem deixar de lado as disputas estaduais e os temas que movimentam o cenário político em todas as regiões do Brasil.

A cada edição, Evandro Cini receberá um grupo de comentaristas formado por nomes como André Marsiglia, Roberto Motta, Dora Kramer, Denise Campos de Toledo, Felipe D’Ávila, Fábio Piperno e Jess Peixoto, que participarão em diferentes formações ao longo da temporada. O programa também contará com convidados e especialistas para entrevistas e análises sobre os assuntos que estarão no centro do debate eleitoral.

Entre os destaques estarão a análise das principais pesquisas de intenção de voto, os movimentos e bastidores das campanhas, além de reportagens especiais que irão comparar propostas e aprofundar temas considerados essenciais para o futuro do País.

Segurança pública, infraestrutura, saúde e economia estarão entre os principais eixos abordados pelo programa. Especialistas serão convidados para discutir os desafios estruturais do Brasil, as prioridades para os próximos anos.

Outro diferencial será a força da cobertura nacional da Jovem Pan. Repórteres das afiliadas participarão diretamente do programa trazendo informações sobre as eleições estaduais e o cenário político em diferentes regiões. A atração também contará com jornalistas que acompanham de perto as movimentações e os bastidores relacionados aos principais nomes da corrida presidencial.