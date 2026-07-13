Jovem Pan reúne mercado publicitário na segunda edição do Arraiá JP

Evento exclusivo reuniu agências, parceiros comerciais e talentos da emissora em uma noite de relacionamento, celebração e clima junino em São Paulo

A Jovem Pan realizou, na quarta-feira, 8 de julho, a segunda edição do Arraiá JP, evento exclusivo para convidados que reuniu profissionais de agências publicitárias, parceiros comerciais e nomes do casting da emissora em uma noite de relacionamento, música, comidas típicas e celebração.

O encontro aconteceu na Fazenda Churrascada, em São Paulo, e teve como proposta promover um momento de aproximação com o mercado publicitário em um ambiente descontraído, reforçando a presença da Jovem Pan junto a agências, anunciantes e parceiros estratégicos.

“Realizar a segunda edição do Arraiá JP é uma forma de celebrarmos a relação próxima que a Jovem Pan constrói diariamente com o mercado publicitário. Mais do que um evento, é um momento de encontro, troca e valorização dos nossos parceiros, em um ambiente leve, descontraído e com a cara da nossa marca”, afirma Thalita Vieira, diretora de Marketing da Jovem Pan.

Entre os talentos da Jovem Pan que estiveram presentes no evento estavam Evandro Cini, Beatriz Frehner, Marcia Dantas, Cassius Zeilmann, Danubia Braga e Fabio Piperno, reforçando a integração entre o casting da emissora e o mercado.

A festa foi animada por brincadeiras tradicionais de festa junina, touro mecânico, ativações especiais e muita música sertaneja, em um clima de confraternização preparado especialmente para os convidados.

Com a segunda edição do Arraiá JP, a Jovem Pan reforçou sua estratégia de relacionamento com o mercado, promovendo encontros presenciais que fortalecem conexões e aproximam ainda mais a marca de seus parceiros comerciais.