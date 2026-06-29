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Secretário do PT defende Lula e diz que também não é esquerdista

Éden Valadares comentou sobre fala do chefe do Executivo em entrevista exclusiva ao Direto ao Ponto

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Secretário Nacional de Comunicação do PT, Éden Valadares, em entrevista ao Direto ao Ponto, nesta segunda-feira (29)
O secretário nacional do PT, Éden Valadares, em entrevista ao Direto ao Ponto Reprodução/YouTube Jovem Pan News

O secretário nacional de comunicação do Partido dos Trabalhadores (PT), Éden Valadares, defendeu nesta segunda-feira (29) a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a lideranças durante encontro do G7. Na ocasião, o chefe do Executivo disse que “nunca” foi um esquerdista.

Em entrevista exclusiva ao programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan, o Éden Valadares afirmou que encara a fala de Lula com “naturalidade”. O secretário do PT disse que “também não é esquerdista”.

“Esquerdista no sentido de ser alguém sectário, radical, que não tem a capacidade de construir com alguém que pensa diferente, acha que sabe toda a verdade sobre o mundo e não está disposto a convencer ou ser convencido. Se ser esquerdista é isso, eu também não sou”, declarou Éden Valadares.

O secretário do PT contou que acredita que Lula também nunca foi esquerdista, mas sim uma liderança sindical. Éden Valadares ainda afirmou que o chefe do Executivo construiu uma trajetória “na luta por direitos” baseada na negociação e na obediência às leis.

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