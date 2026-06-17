Vorcaro gastou R$ 114,6 mi em cinco meses por meio de caixa paralelo, diz PF

Segundo relatório da corporação, o valor teria sido destinado a despesas com aviões particulares e imóveis e para compra de obras de arte

Um relatório da Polícia Federal (PF) mostrou que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, manteve “caixa paralelo” com gastos de cerca de R$ 114,6 milhões, de março a agosto de 2025, com compra de obras de arte e despesas de aviões particulares e imóveis.

Segundo investigação da corporação, Vorcaro recebeu planilhas com a descrição dos gastos do cunhado, Fabiano Zettel, e de Ana Claudia de Paiva. Ambos são apontados na apuração como operadores financeiros do suposto esquema encabeçado pelo banqueiro.

A PF trabalha com a hipótese de que a compra de obras de arte seja um caminho para lavagem de dinheiro, enquanto as despesas com jatinhos seriam referentes a empréstimos de aeronaves a autoridades políticas em troca de favores.

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