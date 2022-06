‘Jovem Pan é fundamental para a democracia do país’, diz superintendente das Lojas Cem

Espectador assíduo da emissora, José Domingos Alves conta que transmissão da Jovem Pan do título do Corinthians no Mundial de 2012 foi um dos momentos mais marcantes

Reprodução/YouTube/Jovem Pan News José Domingos Alves é superintendente das Lojas Cem



Ouvinte e telespectador assíduo do Grupo Jovem Pan, o superintendente-geral das Lojas Cem, José Domingos Alves, afirma que a emissora tem um papel de destaque na história do jornalismo brasileiro por conseguir “transmitir aquilo que o público pensa de forma honesta, transparente e com liberdade, trazendo a informação de forma correta”. “Não podemos olhar para a história do jornalismo sem olhar para a Jovem Pan, que representa exatamente o que deve ser o jornalismo: com honestidade, transparência, falando a verdade, defendendo a imprensa livre e dando liberdade para o comentarista expor os pensamentos. A Jovem Pan é fundamental para a democracia do país“, afirmou Domingos ao portal da Jovem Pan, na noite desta segunda-feira, 20, em evento de celebração dos 80 anos da empresa.

Domingos disse que a Jovem Pan faz parte de sua rotina diária. “Todos os dias, tomo café ouvindo a programação. A Jovem Pan virou, para mim, uma referência. Não consigo sair de casa sem ouvir as informações e as análises”, conta. Para o dirigente da Lojas Cem, o lançamento da TV Jovem Pan News é um marco a ser celebrado, em especial, por alcançar uma parcela significativa da população brasileira. “É lógico que, quem ouve rádio também pode ver televisão, mas são públicos diferentes. A Jovem Pan estava fazendo falta para esse público que assiste a programas na TV, e a Jovem Pan News consegue transmitir aquilo que o público pensa de uma forma honesta, transparente e com a liberdade muito grande, trazendo a informação da forma correta, como deve ser feito”, avalia.

O superintendente-geral das Lojas Cem também afirma que as transmissões da equipe de esportes do Grupo Jovem Pan representam um capítulo à parte em sua relação com a emissora. Ao longo dos 80 anos da empresa, Domingos diz que muitos momentos o marcaram, mas um deles é especial e envolve o seu clube de coração: o Corinthians. “Os jogos de futebol são marcantes para mim. Como corintiano, a transmissão da final do Mundial de Clubes, contra o Chelsea, em 2012, me marcou“, relembra. Domingos, por fim, reforça o desejo de manter a parceria, que dura há cerca de três décadas, por muito mais tempo. “Essa é uma parceria que transmite o que as duas empresas pensam: trabalho, honestidade, transparência e valorização das pessoas. As Lojas Cem levam aos seus clientes o melhor, em termos de produto, e a Jovem Pan leva ao seu espectador o que há de melhor em termos de notícia.”