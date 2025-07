Após decisão de Moraes, Ibaneis se reúne com Alckmin sobre retirada de acampamentos

Durante um encontro com o vice-presidente, o governador abordou as tarifas anunciadas por Donald Trump e o recente protesto de parlamentares do Partido Liberal em frente ao STF

Reprodução/YouTube/JP News Ibaneis Rocha justificou o fechamento da Praça dos Três Poderes como uma ação preventiva



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), tomou uma decisão significativa ao ordenar a retirada de acampamentos de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro na emblemática Praça dos Três Poderes. Esta medida foi um ponto central de discussão entre o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, e a vice-presidência da República. Durante um encontro com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, Ibaneis abordou não apenas as tarifas anunciadas por Donald Trump, mas também o recente protesto de parlamentares do Partido Liberal em frente ao STF, que se manifestaram contra as restrições impostas a Bolsonaro.

Ibaneis Rocha justificou o fechamento da Praça dos Três Poderes como uma ação preventiva, destinada a evitar possíveis problemas futuros. “Nós estavamos em um momento também bastante delicado, porque estamos tendo aqui o Moto Week. Nós sabemos que grande parte desses motociclistas são de direita, ligados ao ex-presidente Bolsonaro”. O governador enfatizou que o cercamento da praça tinha como objetivo principal garantir a segurança, especialmente diante da incerteza sobre a existência de um movimento coordenado para atrair mais pessoas ao local.

A decisão de Ibaneis Rocha está em consonância com a determinação do ministro Alexandre de Moraes de proibir acampamentos nas proximidades do STF. O governador ressaltou que a retirada das grades ao redor da Praça dos Três Poderes será um tema a ser discutido com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Ele indicou que um anúncio oficial sobre o assunto deve ser feito em breve, sinalizando a continuidade do diálogo entre as autoridades para assegurar a ordem e a segurança na região.

*Com informações de Marília Ribeiro