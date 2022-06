Jovem Pan News consolida vice-liderança em audiência

Emissora assume a segunda colocação nas principais faixas horárias entre os canais de notícias

Reprodução/Jovem Pan News Pânico passou a ser apresentado das 13h às 14h; mudança de horário contribuiu para crescimento da audiência



Com uma grade de programas que conquistou os telespectadores, a Jovem Pan News continua crescendo e conquistando o reconhecimento de seu público. Atualmente, a emissora ocupa a segunda posição nas principais faixas horárias entre os canais de notícias e é a mais qualificada entre eles. De acordo com a análise de audiência por faixa de horário, realizada pelo Kantar IBOPE Media no mês de maio de 2022, na faixa de horário do PrimeTime (entre 18h e 1h), a audiência da Jovem Pan no público Total de Pessoas ficou 60% maior que a CNN Brasil; no público Ambos os Sexos AB de 35+ anos, atingiu o dobro da emissora concorrente, com índice de 0,18%. No horário matutino (6h às 12h), também em Total de Pessoas e Ambos AB 35+, a Jovem Pan News alcançou índices que dobraram seus números em relação à terceira colocada. Considerando o dia todo, a emissora apresentou evolução de 57%, em AS AB 35+, ainda em relação à CNN Brasil. A partir de 9 de maio, o programa Pânico passou a ser apresentado das 13h às 14h. A mudança de horário contribuiu para um crescimento de 43% da audiência na faixa de exibição em Ambos AB 18+ anos e de 33% em Ambos AB 35+ anos, com pico de 0,42%.

“Estamos muito satisfeitos e honrados com toda essa evolução, com a conquista tão expressiva de telespectadores e com o reconhecimento do nosso trabalho. Continuaremos galgando outros patamares e trazendo novidades aos nossos telespectadores, por meio de inovação, qualidade e sempre com muita dedicação”, afirma Marcelo Camargo, diretor de marketing da Jovem Pan News. O canal está disponível 24 horas ao vivo, na frequência 576 da Claro, Claro TV Box, 581 do Vivo TV, 576 da SKY, no aplicativo de streaming DIRECTV GO, nas antenas parabólicas no canal 7 e no Panflix, o app de streaming da Jovem Pan.

Destaque no Youtube

Além do expressivo destaque da audiência do canal de notícias do Grupo Jovem Pan, recentemente a marca ultrapassou o número de 5 milhões de inscritos no seu canal oficial no YouTube. O crescimento exponencial da emissora na plataforma é 100% orgânico e resultado de uma série de iniciativas: inovações na grade da programação, conteúdo diferenciado, cobertura de notícias do Brasil e do mundo, respeito à diversidade de ideia e à democracia. Entre os canais de notícia no Brasil, a Jovem Pan é líder tanto de inscritos quanto de visualizações no YouTube. Outro marco do Grupo Jovem Pan é o crescimento do canal do Pânico no YouTube, que ultrapassa a marca de 3 milhões de inscritos. O sucesso do programa na rede está diretamente ligado a estratégia que a produção adotou de adaptar os vídeos para que eles conversem cada vez mais com a audiência.

Conheça a Jovem Pan

O grupo de mídia Jovem Pan, fundado em 1942, é o maior na área de radiodifusão da América Latina. Com programação voltada ao jornalismo, entretenimento e esportes, a rede hoje se expande também para a operação digital com mais de 42 canais online e serviço de streaming. O Grupo Jovem Pan tem o compromisso de promover o diálogo aberto entre os brasileiros, a análise crítica, abrindo seu espaço para as mais diferentes opiniões e pontos de vista. Maior canal de notícias do YouTube, no Brasil e líder absoluto de audiência qualificada, o grupo de mídia conta com: a Rádio Jovem Pan, com quatro emissoras próprias, 110 afiliadas, sendo 85 emissoras em FM e 20 emissoras em AM, mais de 150 vídeos novos todos os dias, 20 mil horas de programação original por ano exibidas em mais de 42 canais online, via YouTube; e a nova plataforma de transmissão de streaming, o Panflix.