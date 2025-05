‘JP Experience abre o projeto para nos aproximarmos do mercado publicitário’, diz presidente do Grupo Jovem Pan

Roberto Alves de Araújo destaca a pluralidade da emissora: ‘Jovem Pan é uma empresa que muitas pessoas ainda associam muito ao rádio, mas ela é multiplataforma, estamos em todas as plataformas’

Simone Arruda/Jovem Pan Desde 2013 no grupo, Roberto Alves de Araújo liderou os processos de transformação digital da empresa, uma das mais relevantes do mercado



Roberto Alves de Araújo, presidente do Grupo Jovem Pan, foi o responsável por abrir a primeira edição do JP Experience, um evento exclusivo voltado para as agências de publicidade na noite de segunda-feira (26) no restaurante Notiê por Priceless, localizado no Espaço Priceless, em São Paulo. “A ideia do evento é para se aproximar do mercado publicitário, mostrar o que a gente está fazendo, todas as novidades e principalmente toda a equipe, para estar junta e criando relacionamento”, disse.

Na presidência da Jovem Pan desde 2023, Roberto destaca a criação desses eventos para mostra todas as frentes da Jovem Pan. “A Jovem Pan é uma empresa que muitas pessoas ainda associam muito ao rádio, mas ela é multiplataforma, estamos em todas as plataformas”, disse. “JP Experience abre o projeto para a gente se relacionar e estar mais perto do mercado”, explica.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O líder espera que tenham mais eventos como o JP Experience, e vê com bons olhos os novos lançamentos, e avaliou como positivo as estreias. Só no mês de maio a Jovem Pan lançou três novos programas na grande: Visão Crítica e Só Vale a Verdade, apresentados pelo jornalista e historiador Marco Antonio Villa, e Check-up, com o Dr. Cláudio Lottenberg. Já no dia 6 de junho, o Em Off entra na grade, apresentado por Mariana Cantarelli.

O evento também reforçou o compromisso da Jovem Pan em ampliar o diálogo com agências, consolidando o JP Experience como um novo canal para parcerias, ativações e soluções integradas. Com presença nacional e liderança em diversas praças, o Grupo Jovem Pan se destaca por sua atuação multiplataforma — presente na TV paga, nas rádios Jovem Pan News e FM, nos canais digitais, redes sociais, YouTube e no aplicativo Panflix.

Saiba mais sobre ele e o Grupo Jovem Pan

Roberto Alves de Araújo assumiu como presidente do Grupo Jovem Pan em 2023. Desde 2013 no grupo, Roberto Araújo liderou os processos de transformação digital da empresa e de expansão do projeto multiplataforma, que tornou a Jovem Pan um dos players mais relevantes do mercado, no rádio, na internet e, mais recentemente, na TV por assinatura.

Com mais de 80 anos no setor de comunicação, o Grupo Jovem Pan está focado na produção de conteúdo utilizando a tecnologia na distribuição de informação, entretenimento e esportes. O jornalismo Jovem Pan é reconhecido por estar presente na cobertura dos principais fatos do Brasil e do mundo.

Historicamente, a Jovem Pan sempre defende a Liberdade de Imprensa, a Liberdade de Expressão e a pluralidade de ideias. Com atuação multiplataforma, a marca Jovem Pan é referência de audiência em todo o Brasil através da Rádio Jovem Pan (News e FM) e suas afiliadas, na TV paga, no site Jovem Pan, nos canais Jovem Pan no YouTube, nas redes sociais Jovem Pan e no Panflix.