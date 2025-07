Presidente da COP 30 diz que ‘agronegócio é um dos grandes beneficiados do evento’

Em entrevista exclusiva ao Tempo Real, novo programa da Jovem Pan, André Corrêa do Lago falou sobre a conferência, que acontece em novembro de 2025, em Belém do Pará

Reprodução/Youtube/JovemPanNews André Correa do Lago, presidente da COP 30, em entrevista à Jovem Pan



Em uma entrevista exclusiva à Jovem Pan, André Correa do Lago, presidente da COP 30, compartilhou suas expectativas e os preparativos em andamento para a conferência climática que ocorrerá em novembro, na cidade de Belém. Ele destacou a importância do evento para o fortalecimento do multilateralismo e a necessidade de ações conjuntas para enfrentar as mudanças climáticas. Ele ressaltou que, apesar da frustração com a implementação de acordos anteriores, a COP 30 representa uma oportunidade para demonstrar avanços significativos, especialmente no contexto do décimo aniversário do Acordo de Paris.

A cidade de Belém, escolhida como sede do evento, está passando por intensas obras de infraestrutura. Segundo Correa do Lago, essas melhorias deixarão um legado positivo para a população local. No entanto, ele reconheceu as preocupações em torno da disponibilidade e dos preços de hospedagem, que têm gerado reações internacionais. O presidente da COP 30 enfatizou a importância de acomodar todos os participantes, incluindo delegados, sociedade civil e especialistas, para garantir o sucesso do evento.

Durante a entrevista, Correa do Lago também abordou a relação entre o agronegócio e as mudanças climáticas, destacando o potencial do setor agrícola brasileiro em capturar CO2 e contribuir para soluções climáticas. Ele afirmou que a COP 30 será uma plataforma para mostrar os avanços do agronegócio e da restauração florestal como soluções para o combate às mudanças climáticas. Além disso, enfatizou a necessidade de diálogo para alinhar interesses econômicos e ambientais, promovendo um modelo de desenvolvimento sustentável que beneficie o Brasil. A participação da sociedade civil, especialmente na região amazônica, foi destacada como crucial para o sucesso da conferência. Correa do Lago sublinhou a importância de incluir vozes locais no debate global sobre mudanças climáticas, garantindo que as soluções propostas sejam inclusivas e eficazes.