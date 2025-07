COP30 em Belém: transformações sociais e ambientais para 500 mil pessoas, segundo BNDES

Conferência está agendada para novembro e reunirá representantes de diversos países para discutir estratégias que visem limitar o aquecimento global

A diretora Socioambiental do BNDES, Tereza Campello, garantiu que a COP30, que será realizada em Belém, promoverá transformações significativas na cidade, em vez de apenas embelezar a área para os visitantes. Ela enfatizou que as iniciativas do BNDES beneficiarão cerca de 500 mil pessoas que atualmente vivem em regiões vulneráveis e propensas a alagamentos. Campello também ressaltou que as obras planejadas não estão concentradas nas áreas turísticas, com apenas duas intervenções localizadas dentro do polígono da COP30. A diretora defendeu a escolha de Belém pelo presidente Lula, afirmando que ele estava ciente dos desafios enfrentados pela cidade e desejava apresentar uma visão autêntica da Amazônia.

Além disso, o BNDES e o governo estão se mobilizando para solucionar a escassez de opções de hospedagem na capital paraense. Campello mencionou que o modelo de investimento que está sendo implementado em Belém pode servir de exemplo para outras cidades que enfrentam vulnerabilidades relacionadas às mudanças climáticas, embora tenha destacado a necessidade de mais recursos para viabilizar esses projetos. A COP30 está agendada para novembro e reunirá representantes de diversos países para discutir estratégias que visem limitar o aquecimento global, um fenômeno que tem gerado desastres climáticos e ameaçado a segurança das populações ao redor do mundo.

