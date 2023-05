Programa Rodas e Rumos estreia neste final de semana na Jovem Pan News

A bordo de suas motocicletas, Karina Simões e Edu Bernasconi vão apresentar a cultura e a gastronomia das pequenas cidades do país; primeira temporada terá 12 episódios, que serão transmitidos aos sábados, às 12h

Divulgação/Jovem Pan News Karina Simões e Edu Bernasconi são os apresentadores do Rodas e Rumos



A Jovem Pan News lançará neste sábado, 13, a partir das 12h, o programa Rodas e Rumos, que explora os encantos do Brasil, revelando a cultura, a gastronomia e histórias das pequenas cidades do país por meio de viagens de motocicleta. No primeiro episodio, os apresentadores Karina Simões e Edu Bernasconi irão percorrer a Serra da Mantiqueira, localizada na divisa entre os Estados de São Paulo e Minas Gerais. A bordo de suas motos, a dupla revela a cultura local e as riquezas culturais da região.

A primeira temporada do programa contará com 12 episódios, sendo os seis primeiros dedicados à Serra da Mantiqueira. A viagem proporcionará uma imersão na gastronomia regional, explorando a confecção de pratos, bebidas típicas e o empreendedorismo relacionado à produção de alimentos. Além disso, eles visitam os pontos turísticos que ressaltam os contextos históricos e culturais, revelando a diversidade da região. O programa será transmitido pela Jovem Pan News todos os sábados, às 12h — com reprises aos domingos e segundas-feiras, a partir de meia-noite e meia —, e na Panflix.

Conheça os apresentadores