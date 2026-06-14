Acidente de avião de paraquedismo deixa 12 mortos no Missouri

O acidente ocorreu perto do Aeroporto Memorial Butler, a cerca de 96 km ao sul de Kansas City

Um avião de pequeno porte utilizado para paraquedismo caiu neste domingo (14) no estado do Missouri, no centro dos Estados Unidos, causando a morte das 12 pessoas que estavam a bordo, informaram os serviços de emergência à AFP.

O acidente ocorreu perto do Aeroporto Memorial Butler, a cerca de 96 km ao sul de Kansas City, informou Dennis Jacobs, diretor da agência de gestão de emergências do condado de Bates.

A aeronave privada, que transportava 11 paraquedistas e um piloto, retornou por razões desconhecidas após decolar por volta das 11h30 locais (13h30 em Brasília) e caiu próximo a uma rodovia, o que levou as autoridades a fecharem ambos os sentidos da via, informaram meios de comunicação locais.

Equipes de emergência e agentes da patrulha rodoviária do estado do Missouri, da Administração Federal de Aviação (FAA) e do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) estão no local, segundo os relatos.

A FOX4, um canal de televisão local, informou que foi aberta uma investigação para esclarecer o ocorrido.