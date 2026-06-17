Acordo entre EUA e Irã prevê diluição do urânio em troca de fundo de US$ 300 bilhões

Dinheiro dos Estados Unidos e de aliados deve ser destinado à reconstrução do país

Montagem com imagem do elemento Urânio (dir.) e edifícios destruídos no Irã em alusão ao acordo de cessar-fogo que prevê diluição do urânio enriquecido em troca de fundo de US$ 300 bilhões para reconstrução.

Teerã se comprometeu a diluir seu urânio enriquecido, e os Estados Unidos, juntamente com países aliados, prometeram patrocinar um fundo de reconstrução de 300 bilhões de dólares para o Irã, segundo um memorando de entendimento entre os dois países divulgado por autoridades americanas nesta quarta-feira (17).

O Irã poderá retomar as vendas de petróleo assim que o memorando for assinado, segundo o texto compartilhado com jornalistas.

Os dois países negociarão um mecanismo para gerenciar as reservas de urânio enriquecido do Irã “com uma metodologia para realizar a diluição in situ sob a supervisão da AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica)”, afirmou um alto funcionário do governo, lendo o texto.

Em “coordenação com parceiros regionais”, os Estados Unidos “se comprometem a desenvolver um plano definitivo e mutuamente acordado para a reconstrução e o desenvolvimento econômico da República Islâmica do Irã, no valor mínimo de 300 bilhões de dólares (1,51 trilhão de reais)”, acrescentou.

Fim da Guerra

Os Estados Unidos e o Irã chegaram no domingo (14) a um acordo de paz e ao fim “imediato e permanente” das operações militares em todas as frentes, incluindo o Líbano. É o sinal mais forte de que a guerra no Oriente Médio está se aproximando do fim após mais de três meses. A cerimônia de assinatura do acordo, em Genebra, está prevista para sexta-feira (19).

“O acordo com a República Islâmica do Irã já está concluído. Parabéns a todos!”, escreveu Trump em sua rede social Truth Social, pouco depois de o mediador Paquistão afirmar que ambas as partes haviam alcançado um acordo.

“Autorizo plenamente a abertura, sem cobrança de pedágio, do Estreito de Ormuz e, simultaneamente, autorizo o levantamento imediato do bloqueio naval dos Estados Unidos. Navios do mundo, liguem seus motores. Que o petróleo flua!”, afirmou o presidente dos EUA.

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, publicou no X que um acordo “FOI ALCANÇADO”.

Pouco depois de Sharif e de Trump, o Irã confirmou o acordo de paz. O vice-ministro iraniano das Relações Exteriores, Kazem Gharibabadi, declarou na noite de domingo (14) para segunda-feira (15) que o acordo com os Estados Unidos põe um “fim imediato à guerra”.

“Em primeiro lugar, o fim imediato e definitivo da guerra e das operações militares nas diferentes frentes, incluindo o Líbano”, respondeu o diplomata na televisão estatal. Ele acrescentou que o Irã saiu vencedor da guerra desencadeada por Israel e pelos Estados Unidos.

“O inimigo, que atacou para levar adiante seus desígnios mal-intencionados, viu todos os seus objetivos reduzidos a nada, e a República Islâmica do Irã alcançou grandes vitórias nesta guerra”, declarou Gharibabadi.

*com informações da AFP.